Turull (Junts) creu que el Govern central té "motius suficients" per oposar-se a l'OPA al Sabadell

BARCELONA 28 maig (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha considerat aquest dimecres que el Govern espanyol té "motius suficients" per oposar-se a l'OPA del BBVA al Banc Sabadell.

"Crec que té motius suficients per, sobre la base del que li permet la llei per motius d'interès general, no autoritzar l'OPA al Banc Sabadell", ha remarcat en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.

Segons Turull, a Catalunya hi ha un gran consens en aquest sentit i afegeix que el mateix informe de la Comissió de la Competència inclou qüestions que poden servir al Govern central "per justificar aquestes raons d'interès social".

"Tothom ja s'hi ha manifestat en contra, per la qual cosa el Govern de l'Estat té motius suficients per justificar jurídicament el motiu pel qual no l'autoritza", ha explicat.

Més enllà del que apuntin des d'Europa, Turull ha defensat que ara és el moment de la política, a més d'avisar que la decisió del Govern espanyol pot suposar un "conflicte".