Turull (Junts) convida els agents socials i econòmics a dir "ja prou" al Govern per Rodalies

BARCELONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha instat aquest divendres els agents socials i econòmics a reaccionar pel caos a Rodalies i traslladar al Govern que "ja prou".
"Demanem que hi hagi aquesta reacció de país, que no sigui només Junts, que siguin els sectors econòmics, els sectors socials i els ciutadans els qui diguin clarament al Govern que viu en una realitat paral·lela, que ja prou", ha destacat en unes declaracions abans d'unes jornades de treball sobre seguretat a Manlleu (Barcelona).
Tot això en espera de la cimera que Junts celebrarà dissabte a Perpinyà (França), encapçalada per l'expresident català i líder de la formació, Carles Puigdemont, davant la situació de la xarxa ferroviària i el paper exercit pel Govern.
"Hi ha d'haver un 'ja prou' perquè al Govern se li està desfent el país amb tanta incompetència, tanta paràlisi i sobretot amb tanta desinformació", ha subratllat.
Per Turull, és indigne que els ciutadans paguin "impostos de país de primera i tingui serveis de país de tercera divisió", i creu que això és traslladable a altres sectors públics.
"No podem tenir un Govern que estigui més pendent de no molestar Madrid que de defensar els interessos dels catalans", ha assenyalat el dirigent de Junts, que ha insistit a demanar la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque.