Turull (Junts) considera que Puigdemont pot ser candidat i tornar abans de la investidura

BARCELONA, 13 març (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha considerat aquest dimecres que l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, pot ser el candidat del partit a les eleccions anticipades convocades el 12 de maig i que pot tornar a Catalunya abans del debat d'investidura.

Així ho ha manifestat en una roda de premsa a la cambra catalana després de l'anunci d'Aragonès d'avançar les eleccions arran del rebuig en el ple del projecte de pressupostos de la Generalitat 2024.

Per Turull, el president català ha pres la decisió d'avançar els comicis per "sectarisme i per un càlcul electoral".