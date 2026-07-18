Turull (Junts) celebra la sentència del TJUE com a "victòria rotunda en tots els sentits"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 18 jul. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat aquest dissabte que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia és "una victòria rotunda en tots els sentits".
Durant la seva intervenció en el Consell Nacional del partit, ha lamentat que se'ls critiqués el gener de 2024 per no acceptar el primer text de la Llei d'Amnistia: "Feia falta un text més robust perquè si no molta gent podia quedar al marge".
"Amb la sentència del TJUE hem aconseguit un gran pas per a la tornada dels exiliats, però també un gran pas per a moltes persones que han patit la repressió de l'Estat, un gran pas també pel que significa per a la democràcia", ha afirmat.
Turull, que entén que es tracta d'una victòria tant jurídica com política, considera que les resolucions europees han anat deixant en evidència "les carències de la justícia espanyola, la seva politització i el dèficit democràtic que això representa".
"La tornada del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya", ha asseverat.
ENQUESTES
El secretari general de Junts ha reconegut que les últimes enquestes "dibuixen un escenari exigent", però ha assegurat que també mostren una relació directa entre la fortalesa del seu partit i les expectatives de Catalunya.
Ha declarat que ells mai celebrarien unes enquestes que portessin a Catalunya "cap a la polarització, els extremismes o els discursos que alimenten l'odi", com considera que sí que estan fent altres grups que diuen voler combatre aquests discursos.
Ha retret al Govern que hagi preferit "la confrontació estètica" a l'abordatge dels problemes reals, així com el que veu com una renúncia a defensar els interessos de Catalunya enfront de la Moncloa i la falta d'un projecte propi.
EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Turull considera que les dades d'execució pressupostària de 2025, fets públics aquest divendres, són "un escàndol en majúscules".
"Catalunya va rebre només el 8,6% de la inversió executada per l'Estat, menys de la meitat del que li correspondria segons el seu pes econòmic i demogràfic. Això sí, Madrid va rebre aproximadament el doble d'inversió que Catalunya", ha dit el secretari, retraient-li al president de la Generalitat, Salvador Illa, que no faci res sobre aquest tema.
Així mateix, ha advocat per confrontar políticament "tots aquells projectes que amenacen" els valors i el model que representa el seu partit.