Turull (Junts) celebra que Sánchez desvinculi independentisme i terrorisme: "Blindem-ho a la llei"

BARCELONA, 1 febr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha valorat positivament que el president del Govern, Pedro Sánchez, hagi desvinculat independentisme i terrorisme: "Ha dit dues coses importants, que tots els independentistes siguin amnistiats i que no hi ha hagut cap tipus de terrorisme. Per tant, blindem-ho en la llei".

"El que hem de fer és blindar-ho a la llei i no deixar això en què estem d'acord a les mans i l'arbitrarietat d'alguns jutges que volen marcar l'agenda política", ha assenyalat en declaracions a Matadepera (Barcelona).

Turull ha assegurat que, després del vot negatiu de la seva formació a la llei d'amnistia aquest dimarts al Congrés, hi ha temps "perquè la llei quedi molt més blindada".

"El nostre vot de l'altre dia ens permet guanyar 15 dies perquè, d'una manera serena i tranquil·la, puguem traduir jurídicament a la llei que no hi ha hagut mai terrorisme", ha afegit.

Així mateix, ha apuntat que el que ha fet Sánchez amb les seves paraules és "posar en valor" l'acord aconseguit amb Junts, al seu judici.

"L'actitud hi és. Si l'actitud hi és i l'objectiu és compartit, que tots els independentistes han de ser amnistiats i que no hi ha hagut terrorisme, estic segur que hem de ser capaços d'arribar a un acord", ha conclòs.