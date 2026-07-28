Turull (Junts) celebra l'amnistia a Serret però critica el criteri "selectiu" del TS

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, s'ha mostrat content per l'aplicació de l'amnistia a l'exconsellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat Meritxell Serret (ERC), en el càrrec entre gener del 2016 i octubre del 2017, però ha criticat el criteri "selectiu" del Tribunal Suprem (TS) en no aplicar-la a tots els encausats.
En una anotació a X aquest dimarts recollida per Europa Press, Turull ha assegurat que l'amnistia és una esmena a la totalitat a la "repressió de 'la toga nostra' molt dirigida des de la sala segona del Tribunal Suprem".
Turull ha assenyalat que la no aplicació immediata de l'amnistia per a tots els afectats és una mostra clara del "fanatisme i activisme polític per condicionar des de les togues la voluntat dels ciutadans a les urnes en pro del 'atado y bien atado'", la qual cosa qualifica com una greu anomalia democràtica més.