Turull (Junts) i Castellà (Demòcrates) rubriquen l'acord d'integració

El secretari general de Junts sobre Borràs: "Aquí hi ha feina per a tothom"

BARCELONA, 22 oct. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, i el fins ara portaveu de Demòcrates de Catalunya, Antoni Castellà, han rubricat aquest dimarts l'acord pel qual els segons s'integren en la formació de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, i tots dos ho han posat d'exemple per recuperar la "unitat" de l'independentisme.

La signatura ha tingut lloc a Brussel·les (Bèlgica), on en una conferència de premsa han explicat que el text de l'acord recull que Junts i Demòcrates conflueixen en una sola unitat política i electoral, reconeixen que els seus afiliats tinguin doble militància, i que la fundació de Demòcrates, FunDem, passi a ser la fundació de Junts.

Es tracta, segons Castellà, d'un "acord històric" i d'un primer pas en un context polític en el qual l'independentisme no té majoria al Parlament, està trencat --ha dit textualment-- i hi ha un govern liderat pel socialista Salvador Illa.

"Després d'anys de col·laboració amb Junts, creiem que cal donar un missatge positiu a la societat catalana. Hi ha més coses que ens uneixen de les que ens separen. L'independentisme ens demana a les formacions polítiques unitat i que no ens barallem", ha ressaltat.

Així, ha assegurat que l'objectiu d'aquesta confluència és fer una crida a la resta de formacions independentistes per dir-los que "és possible recuperar la majoria independentista al Parlament i recuperar la Generalitat", a més de defensar que la unitat entre institucions, societat civil i ciutadania és la que va fer possible l'1-O.

"La confluència és per a la independència", ha reivindicat Turull, que creu que els ciutadans agrairan veure com dues formacions independentistes es posen d'acord, pensen en Catalunya i no cauen en crítiques ni en retrets.

Per Turull, seran més útils als ciutadans amb aquesta confluència que no pas sent dues formacions diferents, i afegeix que amb això recullen el missatge d'anar "tots a l'una per enllestir la feina".

A més de desitjar que altres formacions amb les quals han arribat a acords segueixin el mateix exemple, ha celebrat que la confluència de Demòcrates comporti la incorporació a Junts del llegat de Manuel Carrasco i Formiguera.

BORRÀS I LA FUNDEM

"Aquí hi ha feina per a tothom. No anem sobrats de res ni de ningú. El que estem fent avui va en la direcció de sumar més braços i cames per poder avançar. No discutim cadires", ha assegurat en preguntar-li si l'actual presidenta de Junts, Laura Borràs, podria passar a presidir la FunDem, que serà la fundació de Junts després de l'acord d'integració.

Segons Turull, cal parlar "del què i del com, no del qui" i ha defensat el paper de pensament que exercirà la fundació com a proveïdora d'idees i polítiques.

Castellà tampoc no ha concretat si Borràs es posarà al capdavant de la fundació, i creu que el més rellevant és donar un impuls a aquest òrgan "per poder debatre amb tranquil·litat els reptes que té el país".