Turull (Junts) càrrega contra Illa i avisa que el finançament no pot ser "moneda de canvi"

Defensa un president de la Generalitat que no "participi d'un xantatge"

GIRONA, 29 juny (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha carregat aquest dissabte contra el primer secretari del PSC, Salvador Illa, i ha avisat que la negociació sobre el finançament de Catalunya no pot ser "moneda de canvi" per aconseguir la Presidència de la Generalitat.

"Que Pedro Sánchez intenti vendre ara aquest tipus de dos per un, la seva Presidència i la de Salvador Illa, pel finançament és inadmissible", ha criticat en el Consell Nacional del partit celebrat a Bolvir (Girona).

Al seu parer, Catalunya es mereix un finançament just, alhora que un president que respecti i faci respectar les institucions i "no un que participi d'un xantatge i un mercadeig del poder pel poder".

"El finançament propi de Catalunya ha d'anar vinculat a qui vulgui ser i continuar sent president del Govern d'Espanya o vulgui tenir pressupostos generals de l'Estat, no com a moneda de canvi per tenir qualsevol presidència de la Generalitat", ha alertat.

També ha criticat que s'està jugant "amb el futur i el benestar dels ciutadans com a moneda de canvi per a beneficis de partit", la qual cosa que ha qualificat d'immoralitat.

"MENYS MANIOBRES ESTRANYES"

Així mateix, ha instat Illa a "defensar més els catalans i menys el Partit Socialista, quan els interessos són contraposats", en matèria d'immersió lingüística, infraestructures i el dret d'autodeterminació.

Ha receptat als socialistes que duguin a terme "menys maniobres estranyes per arribar al poder a qualsevol preu", després d'arremetre contra, al seu parer, la falta d'acció d'Illa sobre Rodalies, el Corredor Mediterrani i l'ampliació de l'aeroport de Barcelona-el Prat.

Turull ha assegurat que Junts seran generosos, humils i generaran totes les complicitats del món, i no es rendiran: "Acumularem complicitats i no acumularem retrets. És un moment i una oportunitat, no per Junts, és un moment i una gran oportunitat per a Catalunya i per a l'independentisme català".