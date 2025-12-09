Turull (Junts) avisa que tornaran a rebutjar la senda de dèficit si no contempla més marge

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat que tornaran a rebutjar la senda de dèficit quan es torni a portar a votació al Congrés aquest dijous si no contempla més marge per a les comunitats.
"Si és el mateix votarem que no, és un escàndol", ha subratllat en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, en què ha acusat el govern de Pedro Sánchez d'anar més enllà del que plantejava el PP quan governava en aquest àmbit.
Després d'insistir que el vot de Junts es veurà al marcador en cada votació que es dugui a terme, ha assegurat que ja no els sorprèn "gairebé res" del president del Govern central, Pedro Sánchez, després que admetés els incompliments amb la seva formació, però ha deixat clar que no canviaran la seva estratègia.
Així, sobre què votaran quan es porti a votació el decret d'augment de les pensions, no ho ha concretat però sí ha defensat la necessitat que s'adaptin al cost de la vida: "No pot viure igual un pensionista català que un pensionista de la resta de l'Estat".
"PREPARATS"
A més de rebutjar novament la possibilitat d'impulsar una moció de censura amb el PP contra el Govern central, ha manifestat que estan preparats per afrontar un possible avançament de les eleccions generals.
També ha evitat pronunciar-se sobre l'increment d'Aliança Catalana (AC) en les enquestes, i ha al·legat que l'objectiu de Junts és ser l'alternativa al govern de Salvador Illa, i sobre si pactaran amb la formació de Sílvia Orriols després de les municipals.
OAC
Sobre les negociacions per buscar un relleu a l'actual director de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Miguel Ángel Gimeno, Turull ha criticat que no hi ha hagut "cap contacte de nivell" per intentar trobar un nom de consens.
"Hi ha hagut alguna trucada d'Illa o del conseller a qui se li hagi encarregat aquest tema al grup de Junts per intentar consensuar un nom? No. Però no és una cosa que depengui del Govern, depèn del Parlament", ha recalcat.