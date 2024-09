Turull (Junts) avisa Sánchez que no té "cap suport garantit" al Congrés

BARCELONA, 2 set. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat el president del Govern central, Pedro Sánchez, que no té "cap suport garantit" al Congrés per part del partit.

En una entrevista de Rac 1 recollida per Europa Press aquest dilluns, ha explicat que Junts i el PSOE van pactar el seu suport a la investidura a canvi de la llei d'amnistia: "Després vam dir que tota la resta era peça a peça".

"Qualsevol cosa que es voti a Madrid, que vagi en la línia no de reduir, sinó d'incrementar els greuges, bé siguin els greuges econòmics a Catalunya per part de l'Estat o d'inversions competencials, no ho votarem mai", ha apuntat.

ACORDS CONTRADICTORIS

Segons Turull, no donaran suport a cap mesura que "tingui com a objectiu consolidar el cafè per a tothom", i ha afirmat que centren els seus esforços a negociar el reconeixement nacional i el referèndum, en les seves paraules.

Quant al pacte entre ERC i el PSC per a la investidura del president de la Generalitat, Salvador Illa, ha valorat que és una esmena a l'acord de Brussel·les entre Junts i el PSOE i que no es pot tenir "dos acords contradictoris en relació amb la solució del conflicte polític".