Turull (Junts) avisa Sánchez que la confiança "està en números vermells" i insta a portar-la a debat

BARCELONA 22 des. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat aquest diumenge el president del Govern central, Pedro Sánchez, que "el crèdit de la confiança està en números vermells" i ha instat a debatre la proposició de llei de Junts al Congrés que exigeix una qüestió de confiança per mesurar el seu suport parlamentari.

"Si a més de no complir amb els acords que s'han signat, ens diuen que el que nosaltres presentem al Congrés no es pot ni parlar, evidentment les conseqüències que tindrà això per part de Junts segur que no li agradaran ni al PSOE ni al senyor Pedro Sánchez", ha declarat en una atenció als mitjans a la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès (Barcelona).

Preguntat per si el traspàs de competències en immigració a la Generalitat pot ser un punt d'inflexió en la relació amb el PSOE, Turull ha valorat que "seria un més".

"Tot pot sumar a la greu desconfiança que hi ha o intentar minimitzar els efectes", ha recordat, alhora que ha exigit complir amb el discurs que es fa des de la taula de negociació a Ginebra (Suïssa) i no un altre diferent com es fa a Espanya, segons ell.

Sobre possibles pactes amb el PP i Vox, Turull ha deixat clar que "l'únic que fa pactes de debò" amb els populars és el PSOE, ja sigui per, textualment, tenir l'alcaldia de Barcelona o consolidar una cúpula judicial que, en la seva opinió, és de les que té més desprestigi de tot Europa.

"Nosaltres a Madrid no anem a fer amics, no anem a buscar homòlegs, nosaltres allà anem a defensar interessos d'aquí, dels catalans", ha afegit.