Turull (Junts) avisa que rebutjaran l'impost a les energètiques si hi ha "risc de perdre" inversions

BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat que votaran en contra del decret llei per prorrogar un any més l'impost a les energètiques al Congrés "si es manté el risc de perdre la inversió al Camp de Tarragona".

"Beneficia Catalunya o la perjudica? Si la pot perjudicar, no votarem a favor. Si la beneficia o manté el benefici d'aquestes inversions, no tenim cap problema", ha afirmat en una entrevista publicada aquest diumenge a 'Elnacional.cat', recollida per Europa Press.

Així mateix, ha assegurat que hi ha un comunicat del Ministeri d'Hisenda que recull que la mesura es farà respectant l'acord amb Junts perquè no es posi en risc cap inversió: "Si això és així, nosaltres ho contrastarem i votarem a favor. I, si no, votarem en contra".

SÁNCHEZ "HAURÀ DE DECIDIR"

Ha advertit que arribarà un moment en què el PSOE haurà de decidir, com ha passat amb el paquet fiscal: "Haurà de decidir Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez diu que es mourà amb coherència amb el que fa Salvador Illa, l'Acord de Brussel·les el podem donar per acabat".

No obstant això, després de ser preguntat per si Junts pactaria una moció de censura amb el PP, ha respost que és, textualment, una fantasia: "És un supòsit, perquè és un PP que va de bracet amb Vox. No cal ni que ens ho insinuïn".