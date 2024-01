Turull (Junts) avisa el PSOE que incomplirà el pacte d'investidura sense una amnistia "integral"

Demana no resignar-se al redactat actual i concentrar-se a buscar "solucions"



BARCELONA, 31 gen. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat aquest dimecres el PSOE que incomplirà l'acord d'investidura si no tira endavant una llei d'amnistia "integral i d'aplicació immediata".

"Si no es mouen d'aquí i no volen que hi hagi una llei blindada, integral i d'aplicació immediata, no estaran complint amb el que vam acordar", ha destacat en una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press.

Tot i que ha negat que això sigui una amenaça, ha demanat concentrar-se a buscar "solucions" per aconseguir un redactat compatible amb el que defensen, cosa que veu possible.

Després d'explicar que ha parlat amb el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, en les últimes hores, ha manifestat la voluntat d'asseure's amb els socialistes per arreglar la llei: "Tenim 15 dies, no ho deixem per a l'últim minut".

"VIES D'AIGUA"

Tot i que constata que amb ERC ho veuen diferent, ha demanat no resignar-se al redactat actual de la norma perquè, a parer seu, s'han obert "vies d'aigua que cal blindar i tapar".

"Tal com està el text ara, amb uns tribunals normals, la llei seria bona. Però davant el que hem vist aquests dos mesos i mig, un manual per boicotejar la llei amb relats delirants, ara tenim l'oportunitat de blindar-la molt més", ha destacat.

Sobre el fet que el diputat d'ERC i membre de la Mesa del Parlament, Ruben Wagensberg, s'hagi traslladat a Ginebra (Suïssa) pel cas de Tsunami Democràtic, Turull ha defensat una llei d'amnistia en la qual tinguin cabuda "tots" els afectats.

CAUSES QUE EN QUEDARIEN FORA

Segons Turull, amb el text actual de la llei en quedarien fora moltes causes obertes, algunes relacionades amb els CDR, l'operació Judes i els casos Volhov i Tsunami Democràtic.

"Si veus tot això, ara que tenim l'oportunitat de reforçar-ho i tapar aquestes vies d'aigua que han obert a cops de martell, fem-ho", ha reclamat el dirigent de Junts, després d'afegir que el canvi de posició de la formació es deu a jutges com Manuel García-Castellón i Joaquín Aguirre, entre molts d'altres, ha especificat.

També ha concretat que, amb el redactat de la norma, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i la secretària general d'ERC, Marta Rovira, quedaran fora de l'amnistia, però ha insistit que "això no va de cap solució personal" i sí d'intentar que englobi el màxim d'afectats possibles.