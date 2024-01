Turull (Junts) avisa el PSOE que incomplirà el pacte d'investidura sense una amnistia "integral"

BARCELONA, 31 gen. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat aquest dimecres el PSOE que incomplirà l'acord d'investidura si no tira endavant una llei d'amnistia "integral i d'aplicació immediata".

En una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press, ha negat que això sigui una amenaça i ha demanat concentrar-se a buscar solucions per aconseguir un redactat compatible amb el que defensen, cosa que veu possible.

Després d'explicar que ha parlat amb el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, en les últimes hores, ha manifestat la voluntat d'asseure's amb els socialistes per arreglar la llei: "Tenim 15 dies, no ho deixem per a l'últim minut".