Turull avisa el PSOE de decisions que "no agradaran" si rebutgen la qüestió de confiança

Descarta donar suport a una moció de censura del PP i comptar amb Vox: "Seria una broma macabra"

BARCELONA, 14 gen. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat aquest dimarts el PSOE que prendran decisions que "no agradaran" si s'oposen a tramitar la iniciativa perquè el president del Govern central, Pedro Sánchez, se sotmeti a una qüestió de confiança.

"Si no la tramiten vol dir que no es veuen capaços de restablir la confiança. Si no compleixen i no es veuen capaços de restablir aquesta confiança cal prendre decisions que li puc assegurar que no agradaran al PSOE", ha defensat aquest dimarts durant la seva intervenció en un esmorzar informatiu de Nueva Economía Fórum, acompanyat del president del Parlament, Josep Rull; la portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, i l'expresident de la Generalitat Artur Mas.

En espera que la Mesa del Congrés es reuneixi dijous per abordar la qüestió, Turull ha assegurat que el que passi no serà "innocu" i, després d'un any de la signatura de l'acord de Brussel·les, ha assegurat que la confiança entre les dues parts no s'ha restaurat.

"Si el PSOE no compleix i, a més, aquesta iniciativa no es tramita què estem fent? Si no la tramiten vol dir que no es veuen capaços d'assegurar-se aquesta confiança", ha apuntat.

REUNIÓ SÁNCHEZ-PUIGDEMONT

Sobre l'amnistia, ha lamentat que no sigui efectiva judicialment ni políticament i també que a Sánchez li faci "angúnia" reunir-se amb Puigdemont, cosa que tampoc no ha fet Illa, ha afegit.

En relació amb la petició que el català sigui oficial a Europa, ha retret que, malgrat les gestions del ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, el president del Govern central no hagi aixecat el telèfon per trucar "a cap cap d'estat".

També s'ha referit a les negociacions amb els socialistes per al traspàs integral de les competències en immigració, qüestió en la qual han avançat molt però continuen encallats en dos aspectes que, ha precisat, són els que diferencien el fet que tinguis "autoritat i puguis gestionar o facis papers".

"Volem que es tramiti la proposta sobre la qüestió de confiança, que es compleixi i desencalli la gestió en matèria d'immigració, que el català sigui oficial a Europa i que Sánchez agafi el telèfon i es mulli.

En preguntar-li si estan disposats a donar suport a una possible moció de censura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, contra Sánchez amb el suport de Vox, ho ha descartat: "Si algú amb qui tens un acord ja has perdut la confiança, imagina amb algú amb qui no tens cap mena d'acord i que al matí et demana que l'ajudis i a la tarda et volen a la presó".

Així, ha deixat clar que ni s'han plantejat aquesta qüestió, i sobre Vox ha afegit que seria una "broma macabra" després de constatar que han estat en totes les acusacions populars contra ells.

PRESSUPOSTOS

Sobre si hi haurà pressupostos a Catalunya aquest any, Turull ha advertit que no apuntalaran "un president de la Generalitat que és l'antítesi" del que Junts representa, i l'ha instat a presentar els comptes al Parlament.

Tampoc no s'ha mostrat partidari de negociar els pressupostos generals de l'Estat (PGE): "No negociarem un pressupost a Madrid si no s'acredita el compliment de l'actual. I les dades no són esperançadores".