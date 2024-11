Turull (Junts) avisa que no negociaran els PGE si no es compleixen abans els actuals

Adverteix que està "en mans del PSOE"

BARCELONA, 3 nov. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat el PSOE que no negociaran els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) si no es compleixen abans els actuals.

"No negociarem un pressupost si abans no es compleix l'actual. Ara l'execució és de les més baixes que hi ha hagut els últims anys", ha afirmat en una entrevista publicada aquest diumenge a 'La Vanguardia' i recollida per Europa Press.

En aquest sentit, ha recomanat que, textualment, hi hagi un xec directament amb el que no s'ha executat o una condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), immediatament.

"La cosa està més en mans del PSOE que en les nostres", ha afegit sobre aquests mecanismes jurídics que, segons ell, poden corregir la situació.

CENTRALITAT POLÍTICA

Així mateix, ha retret que el Govern de la Generalitat no ocupi la centralitat política perquè, entre altres motius, "està segrestat pel seu pacte amb els Comuns".

"El govern de Salvador Illa no ocupa la centralitat perquè depèn de Madrid. Un lideratge que depèn de Madrid mai no podrà ocupar la centralitat política perquè una de les seves prioritats serà no molestar Madrid", ha afegit.