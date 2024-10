Turull (Junts) avisa Feijóo que no pot donar "lliçons de temes de corrupció"

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat aquest dimarts el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no pot donar "lliçons de temes de corrupció" després que els hagi demanat revisar la seva posició sobre els suposats casos de corrupció que afecten l'entorn de l'expresident del Govern central, Pedro Sánchez.

"Moltes coses de Feijóo les rebem amb perplexitat. Lliçons de temes de corrupció per part de Feijóo, no sé. Hi ha temes en els quals jo crec que el PP el que hauria de fer és intentar dissimular-se en el paisatge", ha sostingut en una conferència de premsa a Brussel·les (Bèlgica) en preguntar-li sobre aquesta qüestió.

També ha reiterat, textualment, que Junts no són socis de Sánchez i que l'única aliança de la seva formació és el compromís que tenen amb Catalunya: "Això ho sap el senyor Sánchez i el senyor Feijóo".

Així, ha deixat clar que només tindran el suport de Junts les iniciatives que beneficiïn els catalans i no les que accentuïn "greuges a nivell competencial o econòmic".

"El suport anirà en funció dels avenços", ha insistit Turull, que també ha celebrat la reacció que han tingut les joventuts de la seva formació, la JNC, que traslladaran a l'òrgan disciplinari intern el presumpte assetjament d'un dels seus militants a una regidora de la CUP de Sant Cugat (Barcelona).

Es tracta, segons Turull, d'actuar amb autoexigència i determinació en aquests casos, malgrat lamentar no haver rebut la mateixa reacció cap a Junts en altres casos, ha assegurat.