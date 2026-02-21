Turull (Junts) assenyala a Illa per la seva gestió: "El seu projecte no és Catalunya, el seu projecte és el PSOE"

Rebutja la creació d'un consorci d'inversions entre el Govern central i la Generalitat
BARCELONA, 21 febr. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assenyalat la gestió del Govern per part del president de la Generalitat, Salvador Illa, del que ha dit que "el seu projecte no és Catalunya, el seu projecte és el PSOE" i ha afegit que és impossible governar sense plantar-se davant de Madrid.
Així s'ha expressat aquest dissabte en el seu discurs durant el Consell Nacional de la formació celebrat a Vilanova i la Geltrú (Barcelona), on ha assegurat que Illa ha fet "autocrítica zero" des del seu retorn després de la baixa mèdica i ha remarcat que Catalunya viu un moment greu.
Segons Turull, Catalunya no va bé i s'ha pogut comprovar en les últimes setmanes: "Hem iniciat un curs molt més determinant i molt més transcendent del que alguns, en la seva línia anestesiadora, o la política de la resignació, o la subordinació, o de l'agitació per l'agitació d'aquells que volen rebentar-ho tot, doncs ens volen fer creure", ha exposat.
"Nosaltres, de fet, ja avisem que amb un govern com el del president Illa, un Govern sense ànima nacional, un Govern sense un projecte al capdavant del país i un Govern absolutament subordinat al PSOE, això podia passar", ha expressat.
Així, ha retret al Govern la seva "incompetència" i subordinació, i ha considerat que en pocs dies el relat del Govern s'ha enfonsat per la seva dependència constant del PSOE.
RODALIES
Sobre la situació de la xarxa de Rodalies ha insistit a demanar la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i ha afegit que si Illa "sabés què cal fer" cessaria a Paneque i rescindiria el contracte amb Renfe perquè deixi d'operar a Catalunya.
"La incompetència no pot tenir premi", ha assegurat en referència a Paneque i ha sostingut que els usuaris de Rodalies necessiten una mica més que bones paraules.
"Per això diem que el moment és greu, perquè construir costa molt, destruir no costa gens. Catalunya no es pot permetre seguir en aquesta letargia i no abordar de cara i amb fermesa, amb determinació, amb lideratge", ha expressat.
MODEL DE FINANÇAMENT
Sobre el nou model de finançament ha lamentat que "renuncia a la singularitat pròpia i als ingressos que el país necessita" a més de, afirma, deixar aparcat el principi d'ordinalidad.
Així mateix, ha rebutjat la creació d'un consorci d'inversions entre el Govern i la Generalitat: "Ja n'hi ha prou de crear més organismes i empreses mixtes com aquest consorci, com l'empresa mixta de Rodalies, que l'única cosa que fan és confondre més", ha asseverat.
PAPER DE JUNTS
També s'ha referit al paper que ha de jugar Junts en l'escenari actual, en el qual ha cridat a actuar amb determinació i sense complexos sense importar les "etiquetes" que s'imposin al partit.
"Vivim entre això, entre els resignats i els ressentits", actituds que, considera, no aporten gens positiu als reptes que té Catalunya.
"Per això, nosaltres, l'única divisió que ens permetem és aquella que separa el que és útil per a Catalunya i el que no ho és", ha resolt.