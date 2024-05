Turull (Junts) assegura que ha tornat el PSC que cridava "Puigdemont a la presó"

Borràs afirma que les eleccions van "d'Espanya o de Catalunya, de rendició o de sobirania"

ARGELERS (FRANÇA), 4 maig (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha criticat les paraules del president d'UGT de Catalunya, Matías Carner, sobre el candidat de Junts+, Carles Puigdemont, i creu que ha demostrat que ha tornat el PSC que crida "Puigdemont a la presó".

Ho ha dit en l'acte central de campanya a Argelers (França), que ha reunit prop de 3.000 persones, amb Puigdemont; la presidenta del partit, Laura Borràs, i els 1 per Tarragona, Girona i Lleida: Mònica Sales, Salvador Vergés i Jeannine Abella.

Turull creu que els socialistes estan desesperats perquè cada dia més gent dona suport al fet que Puigdemont torni a presidir la Generalitat: "Han tornat els clàssics, el PSC autèntic, el de debò, aquella màquina sectària de destrucció de l'adversari".

També ha afirmat que el candidat del PSC, Salvador Illa, va anar a manifestacions convocades per Societat Civil Catalana (SCC) "per dir que s'havia de desinfectar Catalunya d'independentistes".

CANVIS DE GUIÓ

Ha ironitzat amb que els socialistes han canviat diversos cops de guió en aquesta campanya: ha dit que primer van intentar parlar de gestió i que després, en veure que "no colava", el president del Govern central es va prendre 5 dies per pensar un nou relat, segons ell.

"Qui ens havia de dir que el nou relat del PSOE seria defensar la democràcia, la regeneració política, la lluita contra la mentida i la manipulació? Qui ens havia de dir que seria el mateix PSOE el que acceptaria que el regne d'Espanya no és una democràcia plena?", ha preguntat.

REFERÈNDUM VINCULANT

Turull ha defensat que Junts està en el mateix lloc que quan va defensar l'1-O, i ha reptat el PSOE: "Si volen parlar de democràcia de debò, acordem un referèndum vinculant".

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha dit que les paraules de Carner van mostrar les carències ètiques, humanes i polítiques de la candidatura socialista, i ha assegurat que, en canvi, la candidatura de Puigdemont té "dignitat".

"Nosaltres no ho fem però, si ho féssim, vosaltres no m'aplaudiríeu ni el president (Puigdemont) m'abraçaria", ha afegit.

El president d'UGT de Catalunya i últim de la llista del PSC per al 12M, Matías Carner, va replicar divendres a Puigdemont, que havia instat el primer dia de campanya el president del Govern central, Pedro Sánchez, a sortir plorat de casa: "Plorat se'n va anar ell al maleter i no sé si cagat o pixat, però se'n va anar a Brussel·les".

"PUIGDEMONT O PUIGDEMONT"

Borràs ha destacat el lideratge de Puigdemont i ha demanat sumar esforços perquè torni a liderar la Generalitat: "Amb la força dels vots i amb l'esforç en les urnes, podem restituir el president d'on el van fer fora de manera il·legal i il·legítima".

"No volen que l'enemic públic número 1 dels que no volen la independència de Catalunya torni a ser president de Catalunya. I nosaltres ho hem de fer possible", ha sostingut.

Per ella, aquestes eleccions van "d'Espanya o de Catalunya, de rendició o de sobirania, de Puigdemont o Puigdemont.