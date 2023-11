Turull (Junts) assegura que Puigdemont podrà tornar quan la llei d'amnistia entri "en vigor"

"Aquell jutge que s'inventi qualsevol excusa i no faci l'aplicació de la llei estarà prevaricant"

BARCELONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat aquest dimarts que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont podrà tornar a Catalunya quan la llei d'amnistia entri "en vigor", però ha negat que hagin fet cap calendari sobre aquest assumpte.

"Quan podrà tornar? Quan estigui en vigor la llei. Els experts ho han dit, però no hem fet cap calendari", ha destacat en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, en què ha al·legat que en la negociació han prioritzat que l'amnistia inclogui moltes persones del moviment independentista que no són conegudes.

Sobre que el PSOE xifri en 309 els ciutadans i dirigents que es podran beneficiar de l'amnistia, Turull ho ha negat en assegurar que han fet "els números del gran capità", però ha evitat concretar una xifra.

"Tota la gent perseguida d'una manera o altra, a nivell penal, administratiu o comptable, per haver col·laborat o participat en el moviment independentista ha de poder tenir la tranquil·litat que entra en la llei d'amnistia", ha sostingut el dirigent de Junts, que ha afegit que la xifra de referència del seu partit s'acostarà més a la que marqui Òmnium.

Després de constatar que aquest novembre s'ha de celebrar la primera reunió del mecanisme de verificació, ha precisat que els seus membres són persones "europees" i ha afegit que confia molt en aquest òrgan.

NO HI PRESENTARAN ESMENES

A més de confiar que la llei d'amnistia entri en vigor com més aviat millor i que hi ha un acord per no dilatar-ho, ha explicat que no presentaran esmenes al text, però miraran les que es presentin.

Preguntat pel motiu pel qual Junts no ha signat la llei, Turull ha concretat que el PSOE els va demanar que preferien fer-ho ells en solitari: "Nosaltres ja la teníem signada, però ens van demanar que o tots o només ells".

SOBRE ERC

Sobre que ERC tampoc no l'hagi signat, no s'hi ha volgut pronunciar i ha explicat que la setmana passada va parlar amb la seva secretària general, Marta Rovira, quan van anunciar que havien pactat una llei d'amnistia amb el PSOE, un text en el qual hi havia coses que no veien "clares".

Segons Turull, en la negociació de Junts amb el PSOE "s'han posat totes les garanties perquè no surtin jutges fent argúcies processals per intentar esquivar l'aplicació d'aquesta llei".

"Aquell jutge que s'inventi qualsevol excusa i no faci l'aplicació de la llei, que és la seva funció, estarà prevaricant. Fixi's que en l'acord polític es parla de les accions legals que siguin necessàries si de la llei d'amnistia no es produeixen els efectes que mana la mateixa llei", ha resolt.