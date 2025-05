Turull (Junts) assegura que el padró no pot ser el premi dels que cometen un "acte il·legal"

BARCELONA 10 maig (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que el padró no pot ser el premi pels que cometen un "acte il·legal", en referència a l'ocupació d'immobles, i ha defensat que s'apliquin restriccions en aquest empadronament.

Junts ha presentat la seva proposta per prohibir els empadronaments a okupes, que planteja que el Govern impulsi un padró social a vulnerables, en la convenció municipalista celebrada aquest dissabte a Vic (Barcelona), que ha reunit alcaldes i regidors del partit.

Turull ha dit que "les màfies es fan amos de la situació" si no s'actua de manera rigorosa, per la qual cosa ha defensat que no poden convertir un acte il·legal en un premi i ha expressat que, a parer seu, no entén com alguns partits permetin que algú es pugui empadronar al riu o sota un pont.

Per això, ha assegurat que Catalunya "ha d'abordar aquest repte demogràfic i que ningú quedi sense protecció" i ha defensat propostes clares, prescindint de les etiquetes que els posaran, textualment.

El partit aposta per reformar la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local i del Decret del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, per exigir un títol habilitant i blindar la verificació de la residència.

"LIDERAR NO ÉS AMAGAR-SE"

Turull ha criticat que el govern del PSC "s'ha amagat" amb l'assumpte de Rodalies i durant l'apagada, i que el president de la Generalitat, Salvador Illa, hagi sortit, a parer seu, l'últim per parlar sobre l'opa del BBVA sobre el Banc Sabadell.

"La primera prioritat de Salvador Illa i del govern del PSC és no molestar Pedro Sánchez", ha afegit, i ha afirmat que el lideratge no és amagar-se en els moments difícils.

CONTRA ELS DISCURSOS D'ODI

Així mateix, Turull ha rebutjat els discursos d'odi i ha expressat que Catalunya no s'ha construït des de l'odi cap a ningú: "Ni el catalanisme ni l'independentisme mai no han fet servir ni l'odi ni la por per ser majoritari".

A més, ha criticat que el Govern faci polítiques sectorials amb els Comuns i que el Govern central faci política nacional amb Vox i el PP i ha fet una crida als ajuntaments per "reaccionar contra aquesta política de desconstrucció nacional".