Turull (Junts) assegura que no han "pactat cap indult per a ningú" que no entri en l'amnistia

Creu que "ho passarà pitjor Marlaska amb el que ha de venir" aquesta legislatura que Junts

BARCELONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que el seu partit no ha "pactat cap indult per a ningú" que no entri en la llei d'amnistia que forma part del seu acord amb el PSOE per investir el president del Govern central, Pedro Sánchez.

"D'indults no n'hem parlat, perquè són una mesura de gràcia, un perdó. I no estem per això. Estem per la resolució d'un conflicte polític", ha argumentat en una entrevista d'aquest dimecres a 'Vilaweb' recollida per Europa Press.

Ha assenyalat que les comissions d'investigació a les quals es remetran els casos relacionats amb el lawfare permetran "saber totes les atrocitats que s'han fet contra el moviment independentista i es preveuen tant accions legals com, si cal, modificacions legislatives".

També sobre la llei d'amnistia, ha augurat que "al març ja hauria de veure la llum. Després, hi ha la previsió que, en dos mesos, tothom se'n pugui beneficiar", ja que confien en els articles que integra el text per impedir argúcies de la cúpula judicial, en les seves paraules.

"Per qualsevol cosa acusen de terrorisme", ha criticat Turull, que si bé ha explicat que l'amnistia exclou els casos de terrorisme amb sentència ferma, no n'hi ha cap relacionat amb l'independentisme que sigui a prop de tenir-ne, per la qual cosa creu que tots els casos estaran inclosos.

REUNIÓ, TEDH I MARLASKA

Preguntat per la primera reunió Junts-PSOE que forma part de l'acord per a la investidura i que s'ha de celebrar aquest novembre, el líder postconvergent ha afirmat que encara no s'ha fet i ha indicat que no diran quan serà ni on, perquè si volen "que funcioni bé, ha de ser lluny dels focus mediàtics".

També ha explicat que tot i que entri en vigor l'amnistia, no retiraran les causes que hi ha al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), ja que "és un tema que no t'afecta només a tu, sinó que genera un precedent per a qualsevol ciutadà que vulgui exercir i gaudir de drets polítics".

Consultat pel nou Consell de Ministres del govern de Sánchez, ha assenyalat que cap dels noms que el formen són els que haguessin triat, si bé creu que "ho passarà pitjor Marlaska amb el que ha de venir" aquesta legislatura que Junts, en referència al revalidat ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska.