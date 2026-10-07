Turull (Junts) assegura que no investiran Sánchez: "N'hem sortit escaldats"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat aquest dimecres que no tornaran a investir el president del Govern central, Pedro Sánchez, després de les eleccions generals del 29 de novembre perquè consideren que no ha complert els compromisos que va adquirir amb el seu partit en aquesta legislatura: "N'hem sortit escaldats".
"Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem perquè n'hem sortit escaldats, d'aquesta persona, però molt escaldats", ha recalcat en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
Segons Turull, en aquesta legislatura han considerat que es presentava una "oportunitat històrica" que els ha portat a rubricar amb els socialistes l'Acord de Brussel·les però, a parer seu, no han complert i sempre han posat excuses per endarrerir els compromisos adquirits.
"Aquest senyor no ha complert. I com que no ha complert, nosaltres li vam demanar que se sotmetés a una qüestió de confiança i es va fer el boig. Només ha mirat per ell per intentar aguantar una setmana més a La Moncloa", ha lamentat.
Malgrat admetre que Sánchez sí que ha complert amb la llei d'amnistia, ha constatat que era un compromís a canvi d'una investidura i no d'una legislatura: "A partir d'aquí, tota la resta de coses, tot han estat excuses", ha afegit.