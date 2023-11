Turull (Junts) assegura que no exigiran el referèndum a canvi de donar suport als PGE

Concreta que el punt de partida de la llei d'amnistia serà el 2012



BARCELONA, 10 nov. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat aquest divendres que no exigiran el referèndum d'autodeterminació a canvi de donar suport al projecte de pressupostos generals de l'Estat (PGE) del 2024.

En una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press, ha explicat que amb els socialistes han acordat parlar dels comptes, però no ha posat l'autodeterminació com una condició sine qua non per aprovar-los: "No és a canvi de votar els pressupostos".

Segons Turull, d'autodeterminació en parlaran sempre, però creu que la negociació dels PGE s'ha d'emmarcar en "àmbits més materials que limiten i ofeguen l'autogovern de Catalunya".

Malgrat tot, ha remarcat que enlloc de l'acord amb els socialistes posa que aprovaran els comptes de l'any vinent.

LLEI D'AMNISTIA

També ha concretat que el punt de partida de la llei amnistia serà el 2012 i abastarà fins al dia en què es registri, i que ja han acordat amb el PSOE el mediador internacional.

Segons Turull, la llei està molt avançada però no ha volgut especificar si cobrirà casos de 'lawfare' o els que consideren que s'associen a aquest concepte, com el de la presidenta de Junts, Laura Borràs, o el de l'advocat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye.

"És molt important que la llei d'amnistia se situï en l'àmbit dels fets, no en de les persones", ha defensat Turull, després d'explicar que també han acordat amb els socialistes qui serà el mediador internacional, malgrat no avançar-ne el nom.

Després de recordar que la primera reunió del mecanisme de verificació es farà aquest novembre i que es pot fer a Brussel·les "o a una altra ciutat europea", ha explicat que normalment el componen persones molt potents, una de les quals fa de portaveu.

"UN COMBINAT"

Preguntat per si l'integraran institucions o persones a títol individual, el dirigent de Junts ha concretat que serà "un combinat", i que Puigdemont hi assistirà per part del partit.

També ha afegit que la voluntat acordada amb el PSOE és que aquest mecanisme de verificació es reuneixi un cop al mes, i que en aquestes trobades posaran sobre la taula qüestions com el referèndum d'autodeterminació i els "límits" de l'autogovern català.

A més de reivindicar que l'acord amb el PSOE no representa "cap pas enrere ni renúncia", ha admès que no es refien dels socialistes i ha insistit a condicionar l'estabilitat al Govern central en l'avenç del que s'ha acordat.

DISCREPA DE PONSATÍ

Sobre que l'exconsellera de la Generalitat i actual eurodiputada amb Junts, Clara Ponsatí, consideri un "menyspreu" que Puigdemont hagi pactat amb el PSOE, Turull hi ha discrepat i ha assegurat que ella coneix la fermesa, la convicció i l'objectiu --en les seves paraules-- de l'expresident català.

"És la seva opinió, estic convençut que Puigdemont el que fa és aprofitar aquesta oportunitat per dir: podem obrir una etapa, la podem provar", ha explicat.

CÚPULA JUDICIAL

El secretari general de Junts, que ha demanat no especular sobre el possible retorn de Puigdemont a Catalunya, també ha carregat contra la cúpula judicial espanyola, la qual ha acusat d'estar "desbocada" per pronunciar-se sobre una llei que encara no està registrada.

"El que fan és intimidar el poder legislatiu. És una cosa que no s'ha vist mai i crec que això reforça la mala fama que té la cúpula judicial a nivell europeu", ha sostingut Turull, que ha afegit que els jutges no són immunes tot i que alguns, segons el seu parer, ho pensin.