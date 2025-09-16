Turull (Junts) assegura que l'independentisme és "la gran alternativa" al Govern català

El secretari general participa en l'acte 'Junts s'explica'
BARCELONA, 16 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha afirmat aquest dimarts a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) que "l'independentisme és la gran alternativa a la falta de lideratge i ambició del Govern català actual".
Així ho ha explicat el partit en un comunicat després d'un acte de la campanya 'Junts s'explica' que ha reunit al secretari general junt amb la diputada Montse Ortiz, el portaveu en el Senat Eduard Pujol i el portaveu municipal i president comarcal en el Garraf, Gerard Figueres.
Turull ha defensat que Junts construeix l'alternativa al govern de "la resignació i la desnacionalización amb oposició d'idees, solucions i propostes".
El dirigent ha assegurat que la seva actuació es basarà en tres eixos: "defensa de la llengua i la cultura, protecció de les classes mitjanes i suport als joves".
"Sense llengua, cultura ni identitat no som nació", ha subratllat Turull, que ha reclamat liderar amb determinació les reformes que necessita Catalunya i plantar-se davant de Madrid per defensar els interessos de tots els catalans.
APORTACIONS I DEMANDES
A continuació, Pujol ha reivindicat el treball de Junts en el Senat per defensar "les classes mitjanes, la cultura de l'esforç i la petita i mitja empresa" i ha augurat que Gerard Figueres guanyarà l'alcaldia de Vilanova en dos anys.
Per la seva banda, Ortiz ha denunciat el "col·lapse" de la mobilitat a la comarca del Garraf i ha exigit el traspàs de Rodalies, més autobusos i millor planificació d'obres, a més d'un nou hospital a Vilanova, un servei de pediatria a Canyelles (Barcelona) i més formació professional per als joves.
Finalment, Figueres ha assenyalat que Junts és "el partit de les classes mitjanes" i ha recordat que en l'últim ple es va votar la creació de la regidoria de Cultura i Llengua Catalana a Vilanova i la Geltrú (Barcelona).