Turull (Junts) aspira a que Catalunya decideixi sobre l'expulsió de migrants multireincidents

Afirma que hi ha "agendada una altra reunió" entre Junts i el PSOE

BARCELONA, 11 gen. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat aquest dijous que aspira a que Catalunya pugui decidir sobre l'expulsió d'immigrants en situació irregular que siguin reincidents: "Hem de mirar en quines condicions a aquestes persones se les pot fer fora".

Així ho ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, després que el PSOE i Junts han pactat la delegació integral de les competències d'immigració a la Generalitat, que es produiria mitjançant la via de l'article 150.2 de la Constitució a través d'una llei orgànica específica per a Catalunya.

No obstant això, ha rebutjat encetar el debat d'aquesta qüestió perquè, a parer seu, quan un gestiona totes les competències en immigració, i altres qüestions com joventut, serveis socials i educació, el primer que has d'intentar és que no hi hagi multireincidència.

Després d'argumentar que cal trobar una solució a la multireincidència, ha demanat abordar aquestes qüestions des de la lògica de la "integració" i no revifar polítiques d'enfrontament.

LLENGUA, FLUXOS MIGRATORIS I TREBALL

També ha explicat que, un cop assumeixin les competències en immigració, això els permetrà abordar qüestions com la llengua, els fluxos migratoris i aspectes relacionats amb l'aspecte laboral.

"Ara, quan estigui en vigor la llei orgànica, des de Catalunya tindrem més sobirania per decidir sobre polítiques d'immigració", ha sostingut Turull, que no ha aclarit si demanaran que els Mossos d'Esquadra assumeixin les competències d'estrangeria, entre altres coses.

REDACTAT DE LA LLEI

I és que, segons el dirigent de Junts, dimecres es va formalitzar la decisió política i que ara d'hauran d'anar per feina per escriure el redactat de la llei.

També ha assegurat que el Govern haurà de celebrar l'acord al qual van arribar amb el PSOE, que ha defensat perquè, en la seva opinió, aquests acords "els has de fer amb independència de qui governi aquí o allà".