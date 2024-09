Turull (Junts) alerta que el PSOE ha creat un context "molt complicat" per al seu suport als PGE

Demana accelerar la cessió de les polítiques d'immigració a Catalunya perquè es compleixi el calendari acordat

BARCELONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha alertat que el PSOE ha creat un "context que fa molt complicat" el suport de la seva formació als pressupostos generals de l'Estat (PGE) per al 2025, que atribueix a l'incompliment dels acords.

En una entrevista d'aquest dimarts a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, ha assenyalat que el balanç dels acords entre Junts i el PSOE no és "per tirar coets" i s'ha referit a l'execució pressupostària i a l'oficialitat del català a Europa, en què creu que es podria haver fet molt més, en les seves paraules.

Així mateix, malgrat afirmar que les condicions que està creant el PSOE no són les òptimes, ha afegit que esperaran a l'evolució de les dades sobre l'execució dels pressupostos a Catalunya, i sobre les reunions mensuals que mantenen amb els socialistes a través d'un verificador internacional, ha confirmat que s'està mantenint el compromís.

IMMIGRACIÓ

En preguntar-li per la cessió de les polítiques en immigració a Catalunya, que forma part de l'acord PSOE-Junts perquè s'abstinguessin en la votació del decret 'òmnibus' del Govern central, ha reivindicat que tenen el "compromís" que es produeixi l'assumpció de les competències.

Ha explicat que dins l'acord s'inclou un calendari, el qual ha avisat que s'ha d'"accelerar" per poder-se mantenir, ja que abans de finals d'any s'hauria de materialitzar el traspàs, i sobre les declaracions del ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que va rebutjar la possibilitat d'una cessió integral, ha demanat que se li expliqui l'acord ja que, en les seves paraules, no en té ni idea.

"Gestió integral és gestió integral", ha remarcat Turull, que si bé ha agraït que la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, acceptés el traspàs si compleix amb la llei, ha afegit que seria lamentable, textualment, que la Generalitat rebutgés una cessió de competències.