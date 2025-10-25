Publicat 25/10/2025 12:26

Turull (Junts) alerta d'els qui "volen adormir al país i els que volen incendiar-ho tot"

Afirma que Junts afronta "un context extremadament difícil" davant de les eleccions municipals

BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha advertit aquest dissabte que el que ha qualificat com la centralitat de Catalunya no passa per aquells "que volen adormir al país i els que volen incendiar-ho tot".

A la Convenció Municipalista del partit celebrada a Barcelona, ha assegurat que no es pot permetre que els ciutadans hagin d'escollir "entre les polítiques buides" i les que augmenten el problema.

"Tampoc es pot permetre que al capdavant dels ajuntaments hi hagi forces polítiques, o que pretenen estar, que el que fan és recrear-se en el problema, atiar els problemes, atiar la divisió, atiar l'odi", ha afegit.

Davant d'això, ha defensat que Junts és la força política que afronta els problemes sense "radicalismes, sectarismes i maximalismes".

ELECCIONS MUNICIPALS

"Queden 19 mesos per a les eleccions municipals. Sembla molt temps, però no és tant. Haurem de fer front a un context extremadament difícil", ha alertat, i ha dit que Junts no està per fer discursos buits o buscar titulars.

"Nosaltres no hem vingut a incendiar-ho tot per aconseguir quatre vots. Venim a oferir solucions des del rigor", ha insistit.

També ha defensat la política municipal com a part de la solució per resoldre problemes, com la situació dels joves i la qualitat dels serveis públics.

A més, ha dit que Catalunya "necessita govern, lideratge i sentit comú" i que es defensi a la seva llengua, les seves institucions, les seves classes mitjanes, el seu passat i el seu dret a decidir el futur, en les seves paraules.

MÓN LOCAL

"Quan parlem del món local parlem de l'essència del país, parlem de les arrels, parlem dels pobles i ciutats on es construeix la convivència", ha afirmat.

També ha dit que al món local "la política adquireix sentit" perquè, diu, és on les persones deixen de ser una estadística i són un rostre.

