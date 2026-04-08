Turull diu que s'hauria de refer "gairebé tot" el decret d'habitatge per donar-hi suport

BARCELONA 8 abr. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha afirmat aquest dimecres que s'hauria de refer "gairebé tot" el decret llei del Govern en matèria d'habitatge perquè tingui el suport del seu partit.
"Cal posar fi a les moratòries i les pròrrogues. Si vols ajudar la gent vulnerable, el que has de fer és intentar que deixi de ser vulnerable. Quants anys portem de pròrrogues? Els problemes no s'han de suspendre, s'han de resoldre", ha defensat en preguntar-li sobre aquest assumpte en una conferència de Nueva Economía Forum.
Segons Turull, amb les mesures que es volen impulsar el que aconsegueixen és, "no que la gent vulnerable deixi de ser vulnerable, sinó fins i tot afegir més vulnerables".
En la seva opinió, s'està generant una "inseguretat jurídica" que provoca que la gent prengui decisions com la de no rehabilitar els seus pisos i acabar-los venent a fons d'inversió.
Per això, veu necessari rectificar i fer "un canvi radical" en les polítiques que s'estan duent a terme sobre aquesta qüestió a Barcelona i a la resta de Catalunya per no carregar sobre les esquenes dels propietaris la responsabilitat de l'accés a l'habitatge.
APEL·LACIÓ A ILLA
A Catalunya, Turull ha reclamat al president de la Generalitat, Salvador Illa, rectificar el seu rumb si vol aconseguir acords amb Junts, per la qual cosa l'ha instat a corregir la seva "submissió a Madrid, els seus pactes amb els Comuns amb polítiques d'habitatge fracassades, l'infern fiscal dels catalans, la descatalanització i la desnacionalització"
Després d'advertir que Catalunya es troba en una cruïlla i que cal mobilització per reaccionar, ha destacat l'esforç que fan les classes mitjanes i treballadores davant unes polítiques socialistes que es basen en "més impostos, més intervencionisme i més burocràcia".
Així, ha insistit en la necessitat de rebaixar la pressió fiscal dels catalans amb la deflactació de l'IRPF; l'eliminació de l'impost de successions i donacions; la revisió de l'impost d'activitats econòmiques i el de societats; reduir l'IVA de productes bàsics i de l'energia, i més deduccions per als autònoms, entre altres mesures.
"Hi ha comunitats que es poden permetre certes coses gràcies a la solidaritat imposada als catalans que aquí no ens podem permetre", ha sostingut Turull, després d'explicar que a Catalunya hi ha 15 impostos propis i a Madrid tres, i ha sumat tot això al dèficit fiscal català que xifra en 22.000 milions d'euros.
Per tot plegat, ha defensat novament la necessitat de reclamar un concert econòmic català i d'aprofitar la "feblesa" parlamentària del president del Govern central, Pedro Sánchez, per aconseguir-ho sumant esforços amb ERC.
"O aprofitem aquesta oportunitat o difícilment tindrem un context com el d'ara. L'única lluita que es perd és la que s'abandona", ha assenyalat.