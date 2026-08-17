Turull (Junts) afirma que "el que passa a Ceuta no es queda a Ceuta" i reclama tenir competències

BARCELONA, 17 ago. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha tornat a reclamar les competències en immigració per a Catalunya, i ha afirmat que "el que passa a Ceuta no es queda a Ceuta, i en el moment en què allà s'esternuda, Catalunya es constipa", en ser preguntat per la seva opinió sobre la gestió d'aquesta crisi migratòria per part del Govern central.
En declaracions aquest dilluns a les Festes de Gràcia de Barcelona juntament amb el candidat del partit a l'Alcaldia de la capital catalana, Jordi Martí, Turull també ha reclamat tenir els recursos necessaris per gestionar la immigració una vegada hi hagi aquest traspàs de competències, i ha insistit que ho tornaran a presentar al Congrés "una vegada que s'obri el registre" una proposició de llei per aconseguir aquesta delegació competencial.
Junts ja va presentar el passat curs una proposició de llei a la Cambra baixa per a la delegació de competències migratòries a Catalunya, després d'haver negociat amb el PSOE el seu vot favorable, però aquesta iniciativa finalment no va tirar endavant pel vot en contra de Podem.
El dirigent de Junts ha assegurat que el fenomen migratori a Catalunya no té res a veure amb la situació d'altres comunitats, i ha criticat als quals, davant d'aquesta situació, "es recreen en el problema i aboquen gasolina al foc", mentre que des de Junts, segons ell, proposen solucions.
Ha concretat que tenir les eines en matèria migratòria vol dir controlar els fluxos, els requisits de residència, els recursos econòmics per redimensionar els serveis públics, i "que hi hagi unes polítiques clares i amb molta determinació, que la gent sàpiga que quan ve a Catalunya ve a una nació que té una llengua, que aprendre aquesta llengua no és un tema d'una imposició", sinó que l'ajudarà a integrar-se personalment, ha afegit.
Turull també ha criticat que el Govern de Salvador Illa "només està pendent de no molestar Madrid, de no tenir veu pròpia en temes que afecten als catalans", com creu que passa amb el tema migratori.
Preguntat per si tornaran a negociar amb el PSOE sobre aquestes competències, el número dos de Junts ha assegurat que no han reprès cap conversa amb els socialistes perquè considera que ja es van comprometre a votar favorablement en el passat: "És un dels deutes que tenen amb nosaltres", ha recordat.
JORDI MARTÍ
Per la seva banda, el líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona ha acusat l'alcalde, Jaume Collboni, de no estar present en els actes públics de les Festes de Gràcia i de "dedicar-se a fer vídeos de promoció i de publicitat des del despatx", però no acompanyar i escoltar als veïns.
"Potser té por que el xiulin, com va passar amb el pregó de la Festa Major de Gràcia des de la balconada de l'Ajuntament del districte", ha afegit Martí, que ha destacat que Junts ha estat present a tots els actes institucionals que s'han celebrat durant les festes.