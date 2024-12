Turull (Junts) afirma que "no es donen les condicions" per negociar els pressupostos amb el PSOE

Avisa que prendran "decisions" si la Mesa del Congrés no admet a tràmit la iniciativa de la qüestió de confiança

BARCELONA, 15 des. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha afirmat que en aquests moments "no es donen les condicions" per negociar els pressupostos generals de l'Estat (PGE) amb el PSOE i que els veu molt lluny, en les seves paraules.

"Els pressupostos els veiem... lluny no, el següent. No es donen les condicions per seure a negociar", ha expressat en una entrevista publicada aquest diumenge a 'El Periódico de Catalunya' i recollida per Europa Press.

En aquest sentit, ha assegurat que ara com ara Junts votaria en contra dels PGE del president del Govern central, Pedro Sánchez, "si abans no s'acredita que s'han complert els actuals", cosa que ha considerat que no poden fer perquè el nivell d'execució està per sota del 50%.

"No hi ha hagut cap reunió de pressupostos ni una nova proposta sobre el sostre de despesa. Està en punt mort", ha lamentat, alhora que ha recordat que Junts ha proposat mesures com la via d'un taló o del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) per compensar l'execució dels comptes anteriors.

QÜESTIÓ DE CONFIANÇA

Sobre la qüestió de confiança proposada pel president de Junts, Carles Puigdemont, per a Sánchez, ha avisat que si hi ha un veto per part de la Mesa del Congrés a aquesta iniciativa, els juntaires prendran decisions, tot i que no contemplen una moció de censura: "Si la Mesa diu que no hi ha res a parlar, prendrem les nostres decisions".

"Ens costa molt imaginar que, tal com estan les coses, el PSOE es negui que hi hagi un debat sobre aquesta proposició", ha afegit.

No obstant això, ha admès que donaran dos mesos de marge al PSOE, que és el període entre l'eventual admissió a tràmit per part de la Mesa fins al seu debat: "Són dos mesos en què el PSOE pot fer coses. Prendrem decisions en funció dels fets, no de les paraules".

La Mesa del Congrés, en la qual el PSOE i Sumar tenen majoria, té previst estudiar en la reunió del pròxim dimarts si admet a tràmit o no la proposició de llei registrada per Junts en què insta Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança.