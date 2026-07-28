Turull (Junts) afirma que l'indult del Govern central a Borràs "no repara per res el mal ja fet"

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha afirmat que l'indult del Govern central a l'expresidenta del Parlament i de Junts Laura Borràs "no repara per res el mal ja fet".
En un missatge en 'X' recollit per Europa Press, ha sostingut que "aquest indult no blanquejarà la greu injustícia perpetrada pels justiciers de la Toga Nostra en la seva sentència".
A més, ha assenyalat que els perjudicis a Borràs "persistiran amb la inhabilitació" i ha expressat tot el seu suport i el del partit a l'expresidenta de la Cambra catalana.