Publicat 28/07/2026 20:48

Turull (Junts) afirma que l'indult del Govern central a Borràs "no repara per res el mal ja fet"

Archivo - Arxivo - El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, i la presidenta de Junts, Laura Borràs, atenen als mitjans de comunicació durant l'ofrena floral anual a la tomba de l'ex-president de la Generalitat Francesc Macià
Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha afirmat que l'indult del Govern central a l'expresidenta del Parlament i de Junts Laura Borràs "no repara per res el mal ja fet".

En un missatge en 'X' recollit per Europa Press, ha sostingut que "aquest indult no blanquejarà la greu injustícia perpetrada pels justiciers de la Toga Nostra en la seva sentència".

A més, ha assenyalat que els perjudicis a Borràs "persistiran amb la inhabilitació" i ha expressat tot el seu suport i el del partit a l'expresidenta de la Cambra catalana.

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