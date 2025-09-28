Turull (Junts) afirma que els seus retrets no són als andalusos, sinó a l'Estat "per l'espoli a Catalunya"

Demana a Montero que "canviï d'una vegada per totes canviar aquesta injustícia des de l'Estat" perquè no poden donar resposta a "serveis essencials"
VITORIA, 28 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha afirmat aquest diumenge que no vol dirigir els seus retrets als andalusos, sinó a l'Estat "per l'espoli a Catalunya", i ha demanat a la vice-presidenta primera del Govern, María Jesús Montero, que "canviï d'una vegada per sempre canviar des de l'Estat aquesta injustícia" del finançament amb la qual els catalans "no poden donar resposta a serveis essencials".
Turull, que ha acudit a les campas de Foronda de Vitoria-Gazteiz per participar en l'Alderdi Eguna que celebra el PNB, ha dit que "es pot estirar un titular fins que es vulgui", en al·lusió a les seves afirmacions sobre que, amb "els diners dels catalans", els andalusos poden "subvencionar-se un gimnàs i tenir un gos".
No obstant això, ha assegurat que els seus retrets no són als andalusos. "Tot el contrari, el meu retret és a l'Estat, que té un sistema de finançament que el que fa és espoliar Catalunya: 22.000 milions d'euros dels catalans es van i no tornen, i ens diuen que són aportacions a la solidaritat", ha censurat.
Al seu judici, l'Estat té un sistema pel qual els catalans "no poden donar resposta a molts serveis bàsics". "Que no ens diguin que tenir un gos, tenir un gat o anar al gimnàs és un àmbit de la solidaritat", ha insistit.
PETICIÓ DE MONTERO
Per això, ha demanat a la vice-presidenta del Govern i líder del PSOE a Andalusia, María Jesús Montero, que "canviï d'una vegada per sempre canviar aquesta injustícia des de l'Estat". "A Catalunya hi ha un ampli consens sobre que no es pot seguir amb aquest sistema de finançament", ha conclòs.
Montero ha respost aquest dissabte a Jordi Turull que "ningú" finança als andalusos. "No consentirem que diguin que aquesta terra viu del subsidi", ha conclòs.