Turull (Junts) afirma que els Pressupostos "acabaran sent una qüestió de confiança" a Illa

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA 5 març (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha afirmat que les esmenes a la totalitat als Pressupostos de la Generalitat de 2026 constaten el fracàs del president Salvador Illa, i ha augurat que els comptes "acabaran sent una qüestió de confiança".
Ho ha dit aquest dijous a la tarda durant una conferència a Olot (Girona) emmarcada en la campanya 'Junts Respon', durant la qual ha contraposat el model de Junts amb el model del PSC, un model "de subordinació a Madrid, incompetència i polítiques dels Comuns", informa el partit en un comunicat.
"Catalunya necessita uns Pressupostos, una fiscalitat i un finançament que defensin a les classes mitjanes i treballadores i no aquests del Govern Illa que les castiguen encara més", ha sostingut.
Turull ha criticat que el president de la Generalitat "hagi estat incapaç de pactar els Pressupostos amb els seus socis després d'un any i mig" i ha assegurat que les esmenes --entre les quals, d'ERC-- abocaran a un període d'inestabilitat i incertesa.
Durant l'acte, el portaveu de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha contraposat l'estratègia negociadora de Junts i ERC i ha conclòs: "Quan es negocien carpetes importants com el traspàs de Rodalies o el model de finançament, no es poden tancar en fals o aconseguir acords de mínims".