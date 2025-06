Turull (Junts) afirma que continuen negociant la jornada laboral i assenyala el rebuig de les pimes

Assegura que està sent difícil negociar amb Podem la delegació de competències en immigració

BARCELONA, 12 juny (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha afirmat que "no és cap secret" que la seva formació està negociant amb el Ministeri de Treball sobre la reducció de la jornada laboral, tot i que ha dit que les propostes actuals no resolen les seves reticències i ha destacat el rebuig, a parer seu, unànime, entre les pimes i altres sectors econòmics de Catalunya.

En una roda de premsa aquest dijous a la seu del partit ha dit que el ministeri no els dona resposta a com s'abordaran les conseqüències de la reducció de jornada i a un possible augment de costos per a les pimes i microempreses.

"La resposta de vegades es troba en que hi haurà empreses que hauran de tancar, que hauran de traslladar el sobrecost als consumidors, per tant, inflació. Si no hi ha respostes a això, nosaltres no ho podem defensar", ha expressat.

Ha assegurat que prendre aquesta mesura és textualment atrevir-se amb els més febles perquè, a parer seu, és una mesura que no afecta les grans empreses, i que suposa "carregar-se la negociació col·lectiva".

SMI I PENSIONS

Preguntat pel suport social de la mesura, també entre els seus votants, segons dades del Centre d'Estudis d'Opinió, ha sostingut que tothom donaria suport a treballar, no 37,5 hores, sinó 30 hores i cobrar més del que es cobra, però que s'han de considerar les conseqüències de la mesura, i que es pot millorar la vida dels treballadors d'una altra manera.

"Si es vol millorar la vida dels treballadors, nosaltres ja hem dit al Ministeri de Treball: parlem del salari mínim interprofessional d'acord amb el cost de la vida? Parlem de l'actualització de les pensions d'acord amb el cost de la vida?", ha afirmat.

"NO PER VOLUNTAT NOSTRA"

Sobre l'estat de les negociacions amb Podem per a la delegació de les competències en immigració a Catalunya, ha explicat que estan constant, i que els està sent difícil reunir-se: "Et seré sincer, les negociacions amb Podem estan costant. Està costant trobar-se, no per voluntat nostra".

"La nostra voluntat, conscients que no tenim majoria, és consensuar amb diferents formacions polítiques que creuen en l'autogovern de Catalunya, almenys en l'autogovern de Catalunya, aquesta llei que parla d'instruments i no de polítiques, d'eines i d'instruments. Les polítiques després ja les farà cada formació política quan governi Catalunya", ha conclòs.