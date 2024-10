Turull (Junts) afirma que Companys representa el "compromís" per assolir la independència

Borràs assegura que "la pulsió repressiva d'Espanya es manté"

BARCELONA, 15 oct. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha afirmat aquest dimarts que l'expresident de la Generalitat Lluís Companys representa el "compromís que és assolir la causa més noble de tota nació, que és la seva independència".

Ho ha dit després de participar en un homenatge on Companys va ser afusellat, el fossat de Santa Eulàlia del Castell de Montjuïc, coincidint amb el 84è aniversari del seu assassinat, i abans d'assistir a l'ofrena floral a la tomba de l'expresident.

Turull ha assegurat, textualment, que defensar Catalunya i la voluntat dels catalans sempre tindrà un cost dins l'Estat espanyol: "Defensar la voluntat dels catalans ha portat amb si exili, defensar la voluntat dels catalans comporta presó, i ha comportat perdre la vida".

Pel secretari general de Junts, darrere l'assassinat de Companys "hi ha l'actuació d'un estat que sempre actua de formes diferents, però sempre amb un mateix objectiu respecte al que és la voluntat del poble de Catalunya".

BORRÀS: EL "FAR" DE COMPANYS

La presidenta de Junts, Laura Borràs, que també ha participat en l'homenatge, ha qualificat de "far del camí" el sacrifici fet per Companys al mateix fossat on va ser afusellat, i ha instat, textualment, a transformar el passat de mort en un futur de vida, de llibertat i d'independència.

També ha criticat l'actual president de la Generalitat, Salvador Illa (PSC), per dir que Catalunya viu una etapa de normalitat, i ha recordat que l'expresident Carles Puigdemont no pot tornar de l'estranger perquè "la cúpula judicial espanyola es nega a aplicar unes lleis que emanen del seu propi parlament".

"Els temps canvien, i els mètodes sortosament també, però la pulsió repressiva d'Espanya es manté, i es manté amb força i amb fermesa, perquè sap qui té davant, que som nosaltres els que no ens rendim", ha dit.