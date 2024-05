Turull (Junts) acusa Sánchez de "tacticisme" per interferir en les eleccions

Li retreu que posi el 12M "al servei de la supervivència política" del PSC

ARGELERS (FRANÇA), 20 (EUROPA PRESS)

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat aquest dilluns el president del Govern central, Pedro Sánchez, de "tacticisme electoral" per interferir en els comicis catalans, després d'anunciar que continuarà al capdavant de l'executiu.

"És una greu irresponsabilitat utilitzar les emocions sobre el patiment que representa un assetjament mediàtic indigne per fer tacticisme electoral", ha dit en una declaració als mitjans a Argelers (França) amb la portaveu al Congrés, Miriam Nogueras.

I ha considerat literalment impropi d'algú amb la seva responsabilitat mirar de convertir aquestes eleccions en "una eina al servei de la supervivència política".

En la seva opinió, Sánchez no podia ignorar que la decisió de prendre's 5 dies per adoptar una decisió coincidia amb l'inici de la campanya a Catalunya, en la qual el PSC "es presenta per girar full i liquidar les reivindicacions nacionals catalanes".

Per Turull, que el president del Govern central no hagi plantejat aquest dilluns propostes per revertir la situació que ha originat la crisi demostra "encara més el caràcter electoralista de la maniobra".

CRITICA LES "GESTICULACIONS"

"La qualitat de la democràcia espanyola fa temps que està lluny de ser homologable a un estat de dret, però el que necessita són reformes de fons i no gesticulacions", ha recalcat.

També ha preguntat a Sánchez si només sent la necessitat de reforçar la democràcia espanyola quan la seva família i el seu partit se senten interpel·lats i quan els seus votants es mobilitzen, però no abans, quan es feien les manifestacions de milers de catalans i amb l'1-O.

"No ha sentit la necessitat de reflexionar i d'una reacció quan milers de persones es manifestaven a Catalunya contra la persecució i la condemna als seus líders polítics i socials? Ni quan la policia espanyola i la justícia han fabricat proves per liquidar la reputació de líders independentistes i de partits polítics catalans?", ha dit.

"COMPLICITAT" DEL PSOE

Així, considera que la situació és que la democràcia espanyola ha comptat amb la "complicitat del PSOE, que curiosament ha venut a Europa que no hi havia cap problema sistèmic, sinó tot just a l'inrevés, que Espanya era una democràcia plena".

"Ara resulta que, quan van dir això, ells mateixos ja sabien que era mentida", ha subratllat Turull.

LA MORT DE LA MARE DE PUIGDEMONT

El dirigent de Junts ha començat la intervenció expressant el seu condol al candidat de Junts+ a les eleccions al Parlament, Carles Puigdemont, per la mort de la seva mare.