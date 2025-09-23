Turull acusa Podem d'aplicar "un 155" a Catalunya en immigració

Sobre l'advertiment de Junts al PSOE: "Abans de menjar els torrons de Nadal la decisió estarà presa"
BARCELONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat aquest dimarts Podem d'aplicar "un 155 en matèria d'immigració" per la seva oposició al traspàs d'aquestes competències a Catalunya a més d'alinear-se amb el PP i Vox.
"No entenem per què Podem es presenta com a confederal. Podem va votar en contra del 155. No és lògic que ara ens apliquin un 155 en matèria d'immigració", ha destacat en una conferència de Nueva Economía Fórum a Barcelona, en espera de la votació que tindrà lloc aquest dimarts a la tarda al Congrés.
Ha dit que està perplex per la posició de Podem, i ha defensat que el traspàs a Catalunya de les competències en immigració suposa donar eines i recursos per afrontar aquest repte: "Aquesta gent s'ha pensat que el traspàs és per a Junts. No, és per al Govern de la Generalitat condicionat pels Comuns i ERC".
Després d'assegurar que Catalunya sempre ha defensat el benestar de tothom, ha retret que els de Ione Belarra prefereixin que els socialistes gestionin les polítiques d'immigració des de Madrid i que tot això "ho porti la Guàrdia Civil abans que els Mossos d'Esquadra".
MISSATGES I TRUCADES
Ha explicat que han mirat de parlar amb Podem i que hi ha "molts missatges i trucades" amb Belarra, per la qual cosa els ha demanat que no menteixin en aquest aspecte.
També ha acusat el president de la Generalitat, Salvador Illa, de no haver fet "res" per defensar la transferència d'aquesta competència i tampoc pedagogia per evitar els recels de determinades formacions polítiques.
Sobre el paper del PSOE, ha lamentat que s'hi hagin interessat "a última hora" i d'actuar per intentar salvar el següent ple, i creu que això descriu la relació que tenen actualment amb els socialistes.
RELACIÓ AMB EL PSOE
Pel que fa a l'advertiment de Junts al PSOE de les últimes setmanes, ha insistit que no prendran una decisió "en calent" sobre el que han de fer amb els socialistes, però sí al llarg de la tardor.
"Li puc assegurar que abans de menjar els torrons de Nadal la decisió estarà presa", ha expressat Turull, que no ha volgut revelar res sobre la reunió que dijous van mantenir amb el PSOE.
PRESSUPOSTOS
En relació amb els pressupostos generals de l'Estat (PGE), ha explicat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, sap que no s'asseuran a negociar-los si abans no acrediten el compliment dels acords.
"Em fan un taló? És un taló per al president Illa, eh?", ha etzibat el dirigent de Junts, que també ha mostrat desconfiança amb els socialistes a l'hora de negociar els comptes catalans i a l'Ajuntament de Barcelona.
Tot i que considera que els pressupostos són el que permet tenir estabilitat, ha lamentat que no s'aprovessin el 2024 ni el 2025: "I no hi ha notícia dels del 2026, que ja els tenim aquí, perquè no hi ha projecte de país", ha dit en relació amb els comptes catalans.
En la seva opinió, les polítiques d'Illa intenten adaptar-se a les necessitats de l'agenda del PSOE, per la qual cosa considera que representen la "resignació" en àmbits com el finançament, Rodalies, infraestructures i inversions, entre molts d'altres.
"El govern d'Illa és el govern amb menys personalitat i ambició política que ha tingut mai Catalunya", ha resumit Turull, que ha fet un discurs de defensa i protecció de les classes mitjanes i treballadores, de rebaixa de la fiscalitat i d'oposició a la jornada laboral de 37,5 hores a la setmana.
ALCALDE D'OLOT
L'alcalde d'Olot (Girona), Agustí Arbós, que ha fet la presentació de Turull, ha incidit en la qüestió de la immigració a l'inici de la seva intervenció en vaticinar que una Catalunya de 8 milions de persones que "en molts aspectes està dimensionada per a 6" no és sostenible.
"Aquest creixement tan intens de la població crec que és insostenible si volem mantenir els serveis de qualitat que tots volem i una societat cohesionada", ha advertit, a més de reclamar la necessitat d'apostar per la formació professional i fer-ho en català.