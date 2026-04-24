Turull (Junts) acusa el Govern d'enganyar sobre el català com a requisit per a la regularització

BARCELONA, 24 abr. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat el conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, d'haver "enganyat" en dir que el català seria un requisit en el procés de regularització de migrants a Catalunya.
"Va prometre que el requisit de la llengua hi seria, i directament ha enganyat", ha sostingut en la clausura d'unes jornades del partit sobre la situació del català aquest divendres a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) a Barcelona.
Turull assegura que el català es tornarà irrellevant si no és requisit per viure i treballar a Catalunya: "Desvincular la integració de la llengua és marginar absolutament el català. La integració o es fa en català o no és integració real, sense integració no hi ha cohesió, sense cohesió no hi ha progrés i sense progrés tampoc no hi ha nació".
En aquest sentit, el líder de Junts també ha qualificat la conselleria de Vila de "pura façana" i ha assenyalat que el Pacte Nacional per la Llengua que Junts no va signar és paper mullat.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va apuntar dimecres que el coneixement del català ja és un requisit per a l'obtenció dels permisos de residència i que, tot i que en la regularització extraordinària no ho sigui, ha de ser un requisit per renovar els permisos.
"NO DONAR PROBLEMES A MADRID"
Turull ha subratllat que el català està en situació d'emergència, segons les dades del seu ús social, i ha acusat el govern d'Illa de decantar-se per ser la "corretja de transmissió de Madrid abans que tenir veu pròpia".
"Per primera vegada comencen a haver-hi responsables dins el país. Perquè el govern del president Illa no té cap pla per a la llengua, sinó que el seu únic pla és no donar problemes a Madrid", ha insistit.
Ha assenyalat l'anul·lació del decret de règim lingüístic educatiu per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i ha afirmat que "no es pot haver de reforçar el català mentre s'accepta la imposició del 25%" de castellà a les aules.
"L'escola ha de ser en català, ara i sempre, sense cap tipus de claudicació, perquè és el model d'educació d'aquest país", i ha alertat que el català recula quan no es defensa amb determinació i lideratge.
I ha conclòs, citant Pompeu Fabra: "Hem de refer la llengua per refer la nació".