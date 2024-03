Turull (Junts) acusa el Govern de convertir la Generalitat en "una oficina electoral"

Augura "una onada d'il·lusió" després de la compareixença de Puigdemont de dijous

LLEIDA, 19 març (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat aquest dimarts el Govern de convertir la Generalitat en "la seu d'un partit d'oficina electoral".

"És un govern en funcions però ha de funcionar com un govern i no pas com una oficina electoral", ha reclamat en unes declaracions als periodistes a Mollerussa (Lleida).

Així mateix, ha assenyalat que l'executiu català mostra "una deixadesa de funcions increïble pel que fa al que la gent espera que els arreglin i que no poden esperar".

Turull ha retret la proposta de finançament singular per a Catalunya que implica que la Generalitat recapti el 100% dels impostos, presentada aquest dimarts pel Govern: "Anuncis que ja no són ni seriosos, ni creïbles, perquè ho podien haver fet durant aquests cinc anys i no han fet res".

Ha definit aquesta proposta i la de la gratuïtat de la C-16 entre Terrassa i Manresa (Barcelona) per a la mobilitat obligada com "una provocació", i ha assegurat que Junts aposta per un model propi, i no singular.

POSSIBLE CANDIDATURA DE PUIGDEMONT

En referència a la possible candidatura de l'expresident Carles Puigdemont, Turull creu que a partir de dijous a la tarda "hi haurà una onada d'il·lusió, d'ambició que necessita aquest país".

Ha afirmat que Puigdemont compta amb tot el suport dels juntaires, però ha demanat esperar 48 hores per conèixer la decisió d'"una persona que sempre ha prioritzat el país a l'interès personal".

"Sabem que serà la millor decisió no per a ell, no per a Junts, sinó la millor decisió per a Catalunya", ha defensat.