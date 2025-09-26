Turull (Junts) acusa Andalusia de subvencionar la quota del gimnàs amb "diners dels catalans"

BARCELONA 26 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat aquest divendres la Junta d'Andalusia de promoure deduccions fiscals als seus ciutadans, com la quota del gimnàs i les despeses veterinàries, "amb els diners dels catalans".
Ho ha dit en una entrevista de La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, després que Andalusia anunciés que permetrà als seus ciutadans deduir-se fins a 100 euros de les quotes del gimnàs en la declaració de l'IRPF i part de les despeses veterinàries dels animals de companyia.
Segons Turull, a Catalunya hi ha molta gent de classe mitjana i treballadora que finança l'estat del benestar a la qual no poden donar una beca menjador o un ajut de la llei de dependència: "I amb els diners dels catalans els andalusos et subvencionen el gimnàs i que puguis tenir un gos de companyia. Això és la perversió número u".
Més enllà de la qüestió immigratòria, Turull ha posat l'accent en la necessitat de millorar el finançament català perquè "s'estan col·lapsant molts serveis".
"El cos ha crescut i el vestit és el mateix. Per què creu que tenim tanta discussió amb el tema del finançament?", ha preguntat el dirigent de Junts, que ha reclamat les competències d'immigració com un instrument per salvar la nació i la identitat, ha dit textualment.