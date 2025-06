Turull insta a una reunió Junts-Sánchez per aclarir el futur del seu pacte d'investidura

JUNTS PER CATALUNYA

Constata la "crisi del PSOE i, per tant, de Pedro Sánchez"

BARCELONA, 14 juny (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha afirmat que el seu partit es vol reunir en els pròxims dies amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, per aclarir si la situació que va portar a dimitir el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, "impactarà sobre el compliment dels acords de la investidura".

"Del nou escenari que se'n desprengui, el partit haurà de valorar les decisions a prendre", ha dit aquest dissabte en el seu discurs durant el Consell Nacional de Junts.

Ha expressat la seva sorpresa inicial davant del que ha qualificat de sacsejada d'aquesta setmana, però ha afegit que "per Junts, per Catalunya tot l'interès es concentra ara a conèixer si aquesta crisi del PSOE i, per tant, de Pedro Sánchez, impactarà" sobre el seu acord.

JUNTS PRIORITZA ELS SEUS INTERESSOS

Turull ha lamentat que la polèmica afecta "l'honorabilitat política" de Santos Cerdán i també del PSOE, però ha dit textualment que Junts no té amics a Madrid, sinó interessos, per la qual cosa ha de prioritzar els seus objectius.

Així i tot, ha constatat la seva "sorpresa en vista dels fets coneguts; uns fets molt greus, d'una gravetat tremenda"; i ha constatat qui és Santos Cerdán per Junts: "Persona molt rellevant al PSOE i un dels interlocutors del PSOE amb nosaltres per al seguiment i concreció de l'acord de Brussel·les".

"SUSPENS" A ILLA

També ha criticat la gestió del govern de Salvador Illa (PSC), el qual ha qualificat amb "un suspens en gestió i un zero en ambició".

Ha acusat Illa de supeditar-se al PSOE i "d'incapacitat de plantar-se" davant de problemes que afecten els catalans, entre els quals ha esmentat el funcionament de Rodalies, l'opa del BBVA al Banc Sabadell, les obres d'art de Sixena al MNAC i la defensa del català.