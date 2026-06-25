Turull insta el PSOE a anar a Waterloo per parlar de la proposta de substituir Sánchez

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha instat el PSOE a anar a Waterloo (Bèlgica), on resideix l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, per parlar sobre la proposta que Junts va posar damunt la taula dimecres al Congrés per apartar el president del Govern central, Pedro Sánchez, i deixar pas a un altre candidat.
"Vam fer la proposta que vam fer per trobar una solució que eviti que l'extrema dreta arribi al govern", ha dit aquest dijous en una entrevista de Ser Catalunya recollida per Europa Press, en la qual ha afirmat que la solució no la poden liderar els qui han provocat aquesta situació.
El dirigent de Junts ha assegurat que en altres països es convocarien eleccions en una situació similar, i ha afirmat que és el mateix Sánchez qui pot decidir com acaba el seu mandat: "Com un demòcrata i donar la paraula als ciutadans; anant-se'n i donant la paraula al poder legislatiu, o acabar una legislatura zombi".
AQUEST "RUM-RUM" ÉS AL PSOE
Turull ha afirmat que els "consta" que alguns socialistes veurien bé la 'via Starmer' que proposa Junts perquè la legislatura es pugui acabar, i ha apuntat que la persona que substituís Sánchez no tindria per què ser del PSOE.
"Algú que pugui garantir que acabarà de complir allò" que no s'ha complert dels acords amb Junts, i ha subratllat que el Govern central té una sèrie de compromisos que encara no s'han materialitzat.
"A sobre faltaria que nosaltres anéssim darrere el PSOE, per l'amor de Déu. Però si és una gent que amb nosaltres ha incomplert amb tot. Nosaltres els hem fet una proposta, i sabem que dins el PSOE aquest rum-rum hi és", ha afegit.
Turull ha criticat la "lamentable exhibició del 'i tu més' que hi va haver" dimecres al Congrés amb la compareixença de Sánchez, i ha demanat centrar-se en les propostes i en les solucions en comptes d'enrocar-se en el problema.
La portaveu de Junts a la cambra baixa, Miriam Nogueras, va assegurar dimecres que Sánchez està "tocat i enfonsat" i, com que ha rebutjat l'avançament de les generals, hauria de contemplar una altra opció, la d'apartar-se i deixar pas a un altre candidat a la investidura.
EL PP NO HA FET CAP "PROPOSTA SERIOSA"
Preguntat per si descarten totalment la moció de censura que planteja el PP, ha dit que el partit d'Alberto Núñez Feijóo no els ha plantejat "una proposta seriosa".
"No pot ser que ens ho digui al faristol entre insult i insult a Junts o retret i retret a Junts i ens ofereixi una moció de censura, això no és seriós", ha criticat.
En aquest sentit, ha insistit que les propostes serioses es fan on es troba la direcció de Junts, és a dir, a Waterloo amb Carles Puigdemont: "No busquem una foto, no busquem una humiliació, no busquem res de tot això, busquem seriositat".