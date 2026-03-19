Turull insta ERC a tornar a la "casella de sortida" per demanar el concert econòmic

Assenyala que Junts no està disposat a "recular" en competències en la delegació d'immigració
BARCELONA, 19 març (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha instat aquest dijous el president d'ERC, Oriol Junqueras, a tornar plegats a la "casella de sortida" per demanar el concert econòmic singular per a Catalunya i qualifica de cirereta del pastís del fracàs de la investidura que el Govern hagi retirat el projecte de pressupostos.
"Allà és molt més el que ens uneix que el que ens separa. Per tant, senyor Junqueras, vol que anem a defensar conjuntament el concert econòmic singular, que és el que Illa li va prometre perquè el fessis president? Anem-hi, ara mateix, anem a defensar-ho", ha dit en una entrevista a La 2Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press.
Ha carregat contra ERC per l'IRPF: "Algú que comença dient: un concert econòmic singular, després diu: no, ara passem, ho deixem córrer i anem a la recaptació de l'IRPF sí o sí i, ara, ja ni l'IRPF. Això demostra que això va de càlculs de partit, no de país".
Considera que hi ha "falta d'ambició" a l'hora de lluitar per la recaptació de l'IRPF i, preguntat per la posició de Junts sobre el suplement de crèdit que el Govern ha aprovat aquest dijous, ha dit que ho analitzaran i ha demanat a la Generalitat que no posi un pegat.
COMPETÈNCIES EN IMMIGRACIÓ I PODEM
Preguntat per la petició de Podem de participar en la modificació de l'articulat de la llei del traspàs de les competències en immigració a Catalunya --al qual ha accedit com a moneda de canvi per la regularització de migrants--, ha assenyalat que Junts no està disposat a "recular" en competències.
"Si el que pretenen és aigualir, no, perquè aleshores ens passen coses com a Trànsit, i ja no dic com el que passa a Renfe, que ha estat un traspàs 'fake'. Ha estat pitjor el remei que la malaltia", ha dit.