Turull insisteix en el "front comú" amb ERC pel concert i els avisa que s'hauran de definir

BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha insistit aquest dijous en la necessitat de fer un "front comú" amb ERC al Congrés per aconseguir el concert econòmic, i els ha avisat que s'hauran de definir en aquest assumpte.
En unes declaracions després de reunir-se amb Cecot, ha recordat que presentaran una esmena a la totalitat amb un text alternatiu a l'acord de finançament d'ERC i el Govern central, la redacció del qual serà el text que, amb els republicans, ja han votat altres vegades al Parlament.
"El text alternatiu serà el text que nosaltres, conjuntament amb ERC, ja hem votat al Parlament. La primera votació en què s'hauran de definir els diputats catalans serà si estan per negociar en la línia del concert o no", ha explicitat.
Per Turull, cal aprofitar la "feblesa" política del Govern central davant la força que poden tenir els vots dels independentistes al Congrés per aconseguir el concert, després de deixar clar que difícilment tindran una altra oportunitat així.
Després d'explicar que han mantingut diverses trobades amb ERC, s'ha mostrat disposat a mantenir les que calgui per aconseguir-ho i ha cridat a aprofitar el tràmit parlamentari del text per negociar.
A més de tornar a reclamar la publicació de les balances fiscals, ha manifestat que suposa que es durà a terme la reunió que Junqueras va demanar a l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont: "Han de quedar en el dia", ha concretat Turull.