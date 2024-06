Turull: Illa haurà de "decidir" si hi ha noves eleccions si Junts arriba a un acord amb ERC

"L'hem vist dir blanc i l'endemà negre només per una trucada del PSOE", apunta

BARCELONA, 25 juny (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha instat aquest dimarts el primer secretari del PSC, Salvador Illa, a "decidir si col·lapsa" la investidura i porta Catalunya a una repetició electoral en cas que els de Carles Puigdemont arribin a un acord amb ERC, que, ara com ara, no tenen.

"Confiem a poder tenir una majoria més gran que la que pot oferir Salvador Illa. I a partir d'aquí serà Salvador Illa qui decideixi si col·lapsa o no col·lapsa la investidura i anem a noves eleccions", ha subratllat en una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

Sobre el rebuig d'Illa a una abstenció dels socialistes que permeti la investidura de l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts, Carles Puigdemont, Turull ha apuntat: "A Illa l'hem vist dir blanc i l'endemà negre només per una trucada del PSOE".

"Ja va dir que ni parlar de l'amnistia, i amb certa petulància, i l'amnistia hi és. Va dir que Catalunya no necessitava les competències en immigració, i quan arribem a un acord amb el PSOE perquè traspassi de manera integral les competències en immigració, diu que sí", ha dit.

REIVINDICA L'ACORD DE LA MESA

Després de reivindicar l'acord amb ERC que va permetre configurar una mesa del Parlament independentista, Turull ha defensat la "legitimitat" i viabilitat de la proposta de Junts de presentar-se a la investidura i ha cridat a ara centrar-se en les converses que tenen obertes amb els republicans en aquesta qüestió.

I és que, segons ha explicat, primer han d'aconseguir tancar un acord amb ERC, sabent que els republicans tenen oberta una altra via de negociació amb els socialistes.

Tot i que Turull ha assegurat que no desitgen un escenari de repetició, ha assegurat que, en cas que passi, confien que sigui una oportunitat perquè les forces independentistes concorrin en una situació de "més complicitat i menys retrets" que en les anteriors.

"Veurem quins nivells de complicitat hi pot haver", ha destacat Turull, que ha demanat no saltar pantalles en preguntar-li per la possibilitat de fer una llista única independentista.

FINANÇAMENT SINGULAR

A més de situar la negociació d'un nou model de finançament com quelcom que totes les forces independentistes posen sobre la taula, Turull ha cridat a vincular aquesta qüestió a la negociació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) i no al de la investidura.

"I tindríem més força si, en comptes de 7 diputats, en fóssim 14" al Congrés, ha resolt el dirigent de Junts, en al·lusió implícita a ERC.