Turull garanteix que Illa "en cap cas" presidirà la Generalitat amb els vots de Junts

BARCELONA, 14 març (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha garantit que el primer secretari del PSC, Salavador Illa, "en cap cas" serà investit president de la Generalitat amb els vots de Junts.

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dijous a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press després que aquest dimecres el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat un avançament de les eleccions catalanes després de rebutjar-se els pressupostos del Govern per al 2024.

Ha defensat que l'acord amb el PSOE per a la investidura és un "acord per a la resolució del conflicte polític català", i ha assegurat que des de Junts aspiren a un Govern que sigui totalment independentista amb les forces que hi hagi representades al Parlament després de la contesa electoral prevista per al 12 de maig.