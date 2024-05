Turull envia una abraçada a Puigdemont i recorda la seva mare com una persona "molt ferma"

BARCELONA, 29 abr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha enviat una abraçada al candidat de Junts+ a les eleccions al Parlament, Carles Puigdemont, per la mort de la seva mare, qui ha recordat com una persona "molt ferma".

"Una immensa abraçada per a tu president, per als teus germans i germanes i tota la família i amics en aquests moments de dolor per la pèrdua de la mare. Una persona molt ferma que vaig tenir el goig de conèixer i parlar-hi molts cops", ha destacat en una anotació a X recollida per Europa Press.

L'expresident de la Generalitat ha anunciat la defunció de la seva mare aquest dilluns al matí, motiu pel qual ha suspès la seva agenda de campanya.