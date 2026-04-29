Turull, sobre els diputats de Junts al Congrés: "Ens sentim molt orgullosos" de la seva feina

BARCELONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha agraït aquest dimecres als diputats de Junts al Congrés la seva feina a la cambra baixa: "Crec expressar el sentiment general del partit quan dic que ens sentim molt orgullosos de la feina dels nostres diputats a Madrid".
En una publicació a X recollida per Europa Press després del 'no' dels 7 diputats de Junts al decret de lloguers, Turull ha lloat la seva tasca política i "com defensen Catalunya sempre i en qualsevol circumstància".
"Ells van allà a fer feina de debò, i mai no ens han fet passar vergonya per 155 'likes'", ha sostingut el secretari general de la formació.