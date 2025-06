Turull dona temps a Sánchez perquè nomeni un altre interlocutor però li exigeix "garanties" que complirà els acords

MADRID 17 juny (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha explicat aquest dilluns que ha donat un marge al president del Govern central, Pedro Sánchez, perquè nomeni un nou interlocutor amb el seu partit en substitució de Santos Cerdán, però li ha exigit "garanties" que compliran els compromisos inclosos en el pacte pel qual el seu diputats van fer costat a la investidura.

Així ho ha explicat al Congrés després de la reunió que ha mantingut amb Sánchez a La Moncloa, juntament amb la portaveu de Junts, Miriam Nogueras, dins la ronda de contactes convocada pel president arran de la crisi oberta per la implicació de Cerdán en la trama de comissions il·legals que també integrarien l'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García.

Segons Turull, el president espanyol ha confirmat la intenció de complir els pactes amb els de Carles Puigdemont, però no ha concretat com pensa fer-ho. Per això, el secretari general de Junts ha avançat que hauran de tenir més reunions perquè ho concreti.

LA CONFIANÇA ESTAVA AL LÍMIT

La trobada, ha explicat, ha servit per "constatar la gravetat i la incertesa de la situació" creada arran de la dimissió de Cerdán. No obstant això, Turull ha recordat que la confiança en Sánchez ja estava "al límit" des del passat mes de desembre pels incompliments del PSOE i que li van arribar a demanar que se sotmetés a una qüestió de confiança.

"El president ens ha explicat que ell té la voluntat de continuar, però no ens ha concretat com, ni quines mesures pensa aplicar, no només amb aquest escàndol, sinó també amb tots els incompliments de l'Acord de Brussel·les", ha assenyalat, abans d'apuntar que Junts també necessita "temps per prendre les decisions adequades".

Turull, condemnat pel Suprem en la causa del procés i després indultat pel Govern central, ha indicat en tot cas que no prendran "mesures en calent" sinó "pensant en Catalunya" i que el que demanden són garanties per al compliment del seu pacte d'investidura.